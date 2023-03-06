Московские имамы узнали про слух о строительстве мечети на востоке города от СМИ

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам Дамир Мухетдинов признался, что узнал о предполагаемом строительстве огромной мечети на востоке города от СМИ. Об этом он рассказал в беседе с «Мослентой».

«Только там я прочитал, что обсуждается вопрос о строительстве мечети на 60 тысяч человек. Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о настолько крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет», — сообщил изданию Дамир-хазрат.

По его словам, некоторые москвичи болезненно реагируют на строительство храмов, в том числе и православных. О каком бы религиозном сооружении ни шла речь, они собирают подписи, проводят собрания и совещания, где часто выражают свое недовольство.