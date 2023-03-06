Московские имамы узнали про слух о строительстве мечети на востоке города от СМИ
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам Дамир Мухетдинов признался, что узнал о предполагаемом строительстве огромной мечети на востоке города от СМИ. Об этом он рассказал в беседе с «Мослентой».
«Только там я прочитал, что обсуждается вопрос о строительстве мечети на 60 тысяч человек. Мы в Духовном управлении информацией о таком проекте не владеем. Мы не планировали ничего там строить, тем более, если речь идет о настолько крупном комплексе. У нас и возможностей таких нет», — сообщил изданию Дамир-хазрат.
По его словам, некоторые москвичи болезненно реагируют на строительство храмов, в том числе и православных. О каком бы религиозном сооружении ни шла речь, они собирают подписи, проводят собрания и совещания, где часто выражают свое недовольство.
«Во время реконструкции Большой Соборной мечети на Проспекте мира некоторые люди также собирали подписи, оказывали на нас давление через разные структуры, требовали, чтобы мечеть была разобрана, а сами мусульмане выехали за 101-й километр», — продолжил собеседник.
Он подчеркнул, что мусульмане живут в Москве с момента ее основания. Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле. Верующие всегда здесь были и будут, отметил Дамир-хазрат. «Просто сейчас люди, преподносящие связанные с мусульманами события в негативном свете. На самом же деле создание религиозных центров может оказать серьезную помощь в решении проблемы ксенофобии, нетерпимости и враждебности», — рассказал имам.
Ранее сообщалось, что для туристов-мусульман в отелях Москвы подготовят молельные коврики и Коран.