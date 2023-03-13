Наездник закрывающегося в Москве ипподрома ответил на слух о судьбе лошадей

На слух о судьбе лошадей ответил в беседе с «Мослентой» мастер-наездник закрывающегося на ремонт Московского Центрального ипподрома (МЦИ). Он опроверг распространившуюся информацию об отправке животных «на колбасу».

«Когда пишут, что всех лошадей отсюда загрузят на эшелоны и отправят на колбасу — это, конечно, утрирование. Так пишут, чтобы достучаться до общественности. Но на самом деле, лошадей сейчас девать некуда», — объяснил работник знаменитого столичного ипподрома на Беговой улице.

Он объяснил, что МЦИ закрывается примерно на два с половиной года. На это время лошадей нужно перевезти в другое место, но куда именно, пока не понятно: лошадей слишком много — 500 голов, мест для них нет нигде. Поиски распространились уже далеко за пределы столичного региона.

«В тот же Барнаул, Новосибирск мы звоним, нам говорят, что денников нет. У них там сейчас и так по две-три головы в деннике стоят. А для каждой нашей лошади денник должен быть свой, три метра на четыре. Они же не пастбищные, а спортсмены. Такие лошади, чтобы не покалечиться, должны стоять отдельно», — объяснил собеседник «Мосленты».

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