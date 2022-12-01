Названы самые известные снесенные здания эпохи конструктивизма в Москве

Самые известные снесенные здания эпохи конструктивизма в Москве назвала в беседе с «Мослентой» создательница Telegram-канала «Вестник конструктивизма» Юлия Серегина.

«Самые громкие сносы последних десяти лет — это Таганская АТС на Яузском бульваре, ДК имени Серафимовича (клуб завода "Авиаприбор" на Тишинке), территория завода ЗиЛ и жилмассив на Русаковской улице. И это лишь мой печальный топ потерь», — сказала она.

Были в столице и здания, которые сносили без большого резонанса, но это не делает их исчезновение менее важным для города, заметила собеседница «Мосленты». Так, Серегина вспомнила, что довольно тихо снесли здание Химико-фармацевтического института на Зубовском бульваре и постконструктивистскую АТС рядом с ним.

К категории утрат она отнесла также телефонный узел на Бакунинской улице и фабрику-кухню на Сосинской улице. «Без пяти минут утраченным выглядят общежитие института Коммунистического университета нацменьшинств имени Мархлевского на Ивановской горке и дома Института красной профессуры в Хамовниках», — добавила Серегина.

Ранее москвичи рассказали об атмосфере снесенного кинотеатра «Зарядье». «Не из-за фильмов мы туда заходили», — заметил один из них.