Собянин пошутил о сильных снегопадах

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников пошутили про снегопад в столице в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава города пересказал разговор с другим мэром, который поинтересовался, кому он ставил свечи и молился, чтобы всю зиму не было снега. По словам Собянина, его коллега был удивлен, что снег в итоге выпал именно в столице.

«Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — с улыбкой ответил Решетников.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна придет в Москву не раньше марта. Синоптик сообщила, что март в этом году обещает быть с положительной аномалией температуры воздуха.