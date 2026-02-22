Опубликовано 22 февраля 2026, 22:251 мин.
Собянин пошутил о сильных снегопадах
Собянин и Решетников пошутили про снегопад в Москве.
Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников пошутили про снегопад в столице в программе «Москва. Кремль. Путин».
Глава города пересказал разговор с другим мэром, который поинтересовался, кому он ставил свечи и молился, чтобы всю зиму не было снега. По словам Собянина, его коллега был удивлен, что снег в итоге выпал именно в столице.
«Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно», — с улыбкой ответил Решетников.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна придет в Москву не раньше марта. Синоптик сообщила, что март в этом году обещает быть с положительной аномалией температуры воздуха.