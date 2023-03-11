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11:05, 11 марта 2023
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Стало известно о состоянии избитого в московской школе подростка

Отец избитого в московской школе подростка: прогноз после операции пока не ясен.

Стало известно о состоянии избитого в московской школе подростка
Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

О состоянии подростка, избитого соучеником в московской школе, стало известно РЕН ТВ. Отец мальчика рассказал телеканалу, что его сына прооперировали.

«Прогноз пока не ясен», — отметил мужчина. По его словам, операция шла около трех часов, после нее близких к подростку пока не пускали.

Ранее стало известно, что ученик десятого класса получил черепно-мозговую травму в драке в одноклассником. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной избиения стал спор подростков о родителях.

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