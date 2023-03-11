Стало известно о состоянии избитого в московской школе подростка

О состоянии подростка, избитого соучеником в московской школе, стало известно РЕН ТВ. Отец мальчика рассказал телеканалу, что его сына прооперировали.

«Прогноз пока не ясен», — отметил мужчина. По его словам, операция шла около трех часов, после нее близких к подростку пока не пускали.

Ранее стало известно, что ученик десятого класса получил черепно-мозговую травму в драке в одноклассником. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной избиения стал спор подростков о родителях.