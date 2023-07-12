Туристам дали совет при посещении Астрахани

Совет при посещении Астрахани дала туристам местная жительница Руфина Аймаганбетова. В интервью «Мосленте» она порекомендовала гостям города выучить народные названия популярных мест.

«Например, если здесь вам сказали: «Встретимся на “софке”», — идти нужно на улицу Софьи Перовской. "Полтинником" в Астрахани называют место у дома 50 по улице Куликова», — рассказала собеседница «Мосленты».

Героиня интервью перечислила еще несколько специфических астраханских выражений: рынок «Большие Исады» местные называют просто «Большими», микрорайон «Бабаевский» — «Бабайкой», набережную у 17-й пристани — «Семнашкой».

Ранее были названы самые популярные у туристов направления этим летом. Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург.