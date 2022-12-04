Раскрыты подробности создания профессиональной баскетбольной площадки в Москве

Подробности создания профессиональной баскетбольной площадки в московском районе Чертаново Центральное «Мосленте» раскрыл баскетболист, создатель сообщества «ЧертановоБаскет», муниципальный депутат района Дмитрий Миронов.

«Долгое время нашей площадкой занимались мы сами. У нее были деревянные борта, как у хоккейной, там были старые баскетбольные конструкции, а еще она была заасфальтированной, так что всем нам было известно, что такое "асфальтовая болезнь"», — поделился спортсмен.

Помощь в содержании площадки молодым баскетболистам оказывал местный житель, строитель Станислав Троян, чьи дети — сын и дочь — выросли на этой площадке и стали в итоге профессиональными баскетболистами.

«Все делалось на наши личные средства. Мы даже своего рода субботники там проводили. Станислав краску, например, приносил, и мы так площадку красили, что ее на снимке со спутника в Яндексе видно было. Мы ее в разные цвета постоянно перекрашивали. Вообще Станислав что-то делал каждую весну — доски заколачивал, кольца ремонтировал. Уютно у нас было», — поделился Миронов.

Но в 2011 году случился капитальный ремонт. «Мы, если честно, испугались. Не знали, чем все это закончится. Но сразу же решили не шуметь, а подождать результата», — рассказал собеседник «Мосленты». На время ремонта спортсмены перебрались на другую площадку.

Когда ремонт закончился, спортсмены пришли посмотреть на то, что получилось, и очень расстроились. «Скажу честно, было плохо. Мы увидели новое резиновое покрытие — тонкое и уже волнообразное. Но самое главное — баскетбольные стойки были расположены прямо у бортов. Играть невозможно: сразу в борт врезаешься. Щиты были маленькими… А до ремонта у нас был свой, хороший, стандартный, самодельный щит. Кольца нам тоже прикрутили неправильно, низко и слабо. Они постоянно расшатывались», — поделился Миронов.

Вместе с товарищами он пошел писать жалобное письмо в управу и муниципалитет. «Момент был запоминающийся. После нашей жалобы собрали целую комиссию. Мы с ней встретились на площадке. Я начал как-то очень вежливо и дипломатично объяснять, что тут не так и почему. И в эту минуту вышел наш Станислав, отодвинул меня и так там всем выдал, что люди просто опешили. Армянин, горячий человек», — вспомнил собеседник «Мосленты».

В итоге площадку переделали как надо. Там появились сдвоенные крепкие стойки, профессиональные щиты и кольца. И самое главное — появилось новое качественное покрытие, которое продержалось десять лет, рассказал Миронов.

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