Город
00:30, 02 января 2023
1 мин.

Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля

Раскрыт самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самый быстрый способ добраться из Москвы до Ярославля раскрыла «Мослента». В российский город, называемый жемчужиной Золотого кольца, проще всего доехать на поезде.

«В последние лет 15, а может быть, и больше сообщение между двумя городами стало настолько интенсивным, что подходящие рейсы стартуют с Ярославского вокзала практически каждый час», — сообщила уроженка Ярославля Анна Поваго.

Одним из быстрых способов доехать до Ярославля считается поезд «Ласточка». Он идет из Москву в Костромы с остановкой. Путь займет менее трех часов, но самые дешевые билеты обойдутся в 1157 рублей.

Кроме того, удобно сесть на фирменный поезд. Часто в расписании он указан как дневной экспресс. «Цена билета начинается где-то от 840 рублей, если речь идет о сидячем вагоне. Купе или тем более СВ брать просто бессмысленно. Фирменный состав идет от Москвы до Ярославля чуть больше трех часов», — рассказала Поваго.

Ранее в Москве запустили автобусные рейсы в Ялту. Отправление на юг намечено на каждую пятницу, а время в пути составит около 29 часов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.