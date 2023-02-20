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04:34, 20 февраля 2023
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Стало известно о способе купить участок земли в столице

Стало известно о способе купить участок земли в столице
Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Об одном из способов купить участок земли в Москве рассказали «Мосленте» столичные жители. В материале сообщается, что Департамент городского имущества Москвы продает участки для строительства частных жилых домов.

При этом существует несколько процедур приобретения такой недвижимости. Например, если человеку нравится участок в списке земель, предлагаемых на продажу, то нужно написать в ведомство соответствующее заявление.

Далее Департамент публикует официальное извещение о том, что от гражданина поступило заявление. Если в течение 30 дней не появляется второго, третьего, четвертого желающего, то с вами заключается договор купли-продажи по начальной кадастровой цене. Если же кто-то еще желает купить этот участок, объявляется аукцион.

Ранее была названа цены самых дешевы дач в Подмосковье. Сообщалось, что за 250-300 тысяч рублей чаще всего предлагаются участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.

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