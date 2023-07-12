Назван самый простой способ найти жилье в одном из южных городов России

Самый простой способ найти жилье в Астрахани в беседе с «Мослентой» назвала жительница южного города Руфина Аймаганбетова. Она посоветовала туристам снимать недорогие квартиры.

По словам собеседницы, аренда жилья с хорошим ремонтом в центре города обойдется путешественнику не более чем в две-три тысячи рублей в сутки. Арендовать квартиры можно в популярных сервисах недвижимости.

Дороже, но с комфортом можно заселиться в популярные отели «Гранд Отель Астрахань», Cosmos Astrakhan, «Виктория Палас», а также «Azimut Сити Отель» или Rossvik. В этом случае за номер придется отдать от трех до восьми тысяч рублей в сутки, отметила астраханка.

Ранее туристам назвали самый дешевый способ добраться до одного из городов России.