Режиссер фильма «Нюрнберг» назвал способ не допустить повторения войны

Способ не допустить повторения войны назвал «Мосленте» режиссер фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев. Он рекомендовал открыть глаза на происходящее вокруг.

Отвечая на вопрос «Как не допустить повторения произошедшего?» режиссер сослался на высказывание чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Он когда-то сказал: «Люди, будьте бдительны!»

По мнению Лебедева, нельзя впускать зверя в самого себя и оставаться слепым по отношению к происходящему вокруг.

Ранее житель столицы вспомнил о жизни в одном из центральных районов после войны.