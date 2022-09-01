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Педиатр назвал оптимальный способ подготовки ребенка к школе

Педиатр назвал оптимальный способ подготовки ребенка к школе
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Оптимальный способ подготовки ребенка к школе «Мосленте» назвал доктор медицинских наук, профессор, главный врач детской больницы имени З.А. Башляемой и главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

«Что-то на подобие депрессии и нежелания идти в школу может возникнуть у детей, которых родители просто не подготовили к школе. Например, подобная ситуация как раз может возникнуть, если семья вернулась с отдыха в последний день каникул, а на следующее утро уже нужно приступать к занятиям», — рассказал специалист.

По словам Османова, дети совсем по-другому реагируют на предстоящий поход в школу, если за десять дней до 1 сентября род2022-09-01 07:40ители вместе с ребенком начинают упаковывать учебники, думать о расписании, уроках, вспоминать о том, как это — учиться. Таким образом родители заблаговременно создают дома школьную атмосферу и тогда у ребенка не возникает так называемых депрессий.

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