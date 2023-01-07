Священник-блогер предложил способ православно встретить Новый год

Православный священник-блогер, клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин в беседе с «Мослентой» предложил православно встретить Новый год, соблюдая при этом пост до Рождества.

«Проблема календарей в православном мире, говоря честно, до сих пор окончательно не решена. Но переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря только из-за Нового года и салата оливье… это было бы, мягко говоря, странно», — отметил священнослужитель.

По его словам, на Новый год верующие могут накрыть рыбный стол. Тот же оливье с крабовым мясом будет не менее вкусным, чем салат с колбасой или курицей, прокомментировал Бабкин.

Ранее стали известны подробности первых празднований Нового года в Москве.