Психолог назвал самый эффективный способ решить проблему

Самый эффективный способ решить проблему в интервью «Мосленте» назвал психолог-консультант Алексей Маслов. По его словам, часто достаточно просто обучиться навыкам, которым человек не был обучен в детстве.

«Речь может идти об отсутствии навыка верить в себя, взаимодействовать со значимыми другими и так далее. И тогда специалист становится тренером, с чьей помощью человек все это осваивает, а потом начинает применять на практике», — сказал он.

Эксперт отметил, что нередко происходит так, что на сеанс к специалисту человек приходит уже с решенной проблемой, но сам этого не осознает. Тогда психолог помогает зафиксировать это состояние.

Ранее способы, которые помогут справиться с тревогой и паникой назвал врач-психиатр, психотерапевт, нарколог «СМ-Клиники» Антон Денисенков.