Создательница маленьких курьеров поделилась способом сохранять воспоминания

Художница Анна Гордеева, создавшая миниатюрные фигурки курьеров, которые на днях появились в нескольких местах Москвы. в беседе с «Мослентой» поделилась своим способом сохранять важные воспоминания.

«Я создаю самые разные миниатюры. Мое творчество пропитано ностальгией, в своих работах я раскрываю воспоминания. Несмотря на то что контекст вокруг сильно меняется, я не готова отказаться от того, что памятно для меня», — рассказала собеседница.

По словам Гордеевой, миниатюры она решила создавать после того, как начала делать ремонт к квартире своей бабушки. Она отметила, что многие памятные детали и вещи не пережили ремонта и тогда она решила сделать их маленькие копии.

Ранее стало известно происхождение появившихся в столице миниатюрных курьеров.