Город
17:19, 04 марта 2023
1 мин.

Создательница маленьких курьеров поделилась способом сохранять воспоминания

Создательница маленьких курьеров поделилась способом сохранять воспоминания
Фото: Анна Гордеева

Художница Анна Гордеева, создавшая миниатюрные фигурки курьеров, которые на днях появились в нескольких местах Москвы. в беседе с «Мослентой» поделилась своим способом сохранять важные воспоминания.

«Я создаю самые разные миниатюры. Мое творчество пропитано ностальгией, в своих работах я раскрываю воспоминания. Несмотря на то что контекст вокруг сильно меняется, я не готова отказаться от того, что памятно для меня», — рассказала собеседница.

По словам Гордеевой, миниатюры она решила создавать после того, как начала делать ремонт к квартире своей бабушки. Она отметила, что многие памятные детали и вещи не пережили ремонта и тогда она решила сделать их маленькие копии.

Ранее стало известно происхождение появившихся в столице миниатюрных курьеров.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.