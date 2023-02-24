Раскрыт способ выпить в «библиотеке» в одном из городов России

Способ выпить в «библиотеке» в одном из городов России — Нижнем Новгороде — «Мосленте» раскрыла местная жительница Софья Попова, переехавшая сюда из области.

«Наши кафе и ресторанчики — это отдельная история. Я всех приглашаю в кафе "Библиотека" на Большой Покровской. Это одно из первых мест в городе, где я побывала сама. Оно находится в самом начале улицы, если идти со стороны метро. Кафе специализируется на итальянской кухне. Библиотека здесь, кстати, тоже есть», — поделилась Попова. В том же здании располагается кафе «Фонотека», где ужин может скрасить джазовый концерт.

Любителям бургеров и кальянов собеседница «Мосленты» советует посетить Brat Burgers неподалеку от нижегородского кремля. Тем же, кто любит гулять от бара к бару — прямая дорога на улицу Рождественская, где подобных заведение предостаточно.

«Советую "Селедку и Кофе", где подают хорошие настойки, и кальянную "Dым Грузия" — там очень вкусные хачапури. Но в целом на Рождественской куда ни зайди — не промахнешься», — заявила Попова.

Ранее самый дешевый способ добраться из Москвы до одного из городов России — Калуги — назвала местная жительница Светлана Макиевская. Для этого нужно воспользоваться популярным сервисом поиска попутчиков.