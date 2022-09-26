Раскрыты сроки одобрения перепланировок в Москве

Сроки одобрения перепланировок в московских квартирах раскрыли «Мосленте» специалисты Мосжилинспекции.

«Если речь идет о работах, которые только планируется провести, заявление с приложенным проектом рассматривается в течение 20 рабочих дней. Но для домов с охранным статусом этот срок увеличивается до 30 дней», — заявили они. По словам специалистов, решение о согласовании появится в личном кабинете заявителя на портале госуслуг, после этого можно начинать ремонт. По данным на сегодняшний день разрешение действует 18 месяцев.

«По окончании работ необходимо подать еще одно заявление — на оформление акта. Это финальный документ. Он подтверждает законность перепланировки и отсутствие претензий со стороны Мосжилинспекции. Рассматривается это заявление десять рабочих дней с момента подачи», — рассказали эксперты. Они отметили, что все эти услуги предоставляются Мосхилинспекцией абсолютно бесплатно.

«Заявление о согласовании самовольной перепланировки будет рассматриваться 30 дней с момента подачи. Решение может быть положительным, если все соответствует требованиям и нормативам. Владельцы квартиры также получат акт о завершенной перепланировке. Но при обнаружении несоответствия выполненных работ правилам собственник получит отказ», — объяснили в ведомстве.

Ранее Мосжилинспекция выявила самые распространенные нарушения в столичных домах. В 2021 году сотрудники Государственной жилищной инспекции столицы чаще всего сталкивались с ненадлежащим ремонтом.