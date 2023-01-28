Телеведущий раскритиковал стереотипы о самых «опасных» регионах России

Стереотипы о самых «опасных» регионах России раскритиковал в беседе с «Мослентой» ведущий и автор проекта «Жизнь своих», выпускаемого на «Первом канале», Евгений Кривцов. Он отметил, что таких клише много, особенно о провинциях, но зачастую они оказываются неправдивыми.

«Например, перед поездкой в Тыву мне многие говорили, что там очень агрессивные люди. Говорили, что после восьми вечера нельзя выходить на улицу, что это просто опасно. Я этого вообще не почувствовал. Можно выходить на улицу когда-угодно, просто нужно уметь общаться», — сказал ведущий.

По словам Кривцова, перед поездкой на Кавказ его учили правильному общению с местными жителями. К примеру, ему говорили, что нельзя вставать из-за стола без хозяина и так далее, а иначе могут быть проблемы. Однако на самом деле все индивидуально и зависит от каждого человека, заявил он.

Ранее были определены самые популярные для зимних путешествий регионы России.