Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке

Стихийный мемориал в память о девочке, выброшенной из окна, создали жители юга Москвы. Фото с места событий опубликовала группа «ЧЕРТАНОВО» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что москвичи принесли к дому, где жил ребенок, мягкие игрушки, цветы и свечи.

Ранее в Сумском проезде 26-летняя мать выбросила из окна 11-го этажа годовалую дочь. В квартире был открыт, но не зажжен газ. Женщину обнаружили на полу в полусознательном состоянии. На следующий день девочка скончалась в больнице.