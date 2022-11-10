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11:55, 10 ноября 2022
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Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке

Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке
Фото: Shutterstock

Стихийный мемориал в память о девочке, выброшенной из окна, создали жители юга Москвы. Фото с места событий опубликовала группа «ЧЕРТАНОВО» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что москвичи принесли к дому, где жил ребенок, мягкие игрушки, цветы и свечи.

Ранее в Сумском проезде 26-летняя мать выбросила из окна 11-го этажа годовалую дочь. В квартире был открыт, но не зажжен газ. Женщину обнаружили на полу в полусознательном состоянии. На следующий день девочка скончалась в больнице.

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