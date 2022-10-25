Город
00:17, 25 октября 2022
1 мин.

Раскрыта стоимость открытия пиццерий в Москве

Раскрыта стоимость открытия пиццерий в Москве
Фото: Предоставлено героем материала

Стоимость открытия пиццерий в центре и на северо-востоке Москвы «Мосленте» раскрыла создательница ресторанов Scrocchiarella и подмосковных пиццерий «Луковка» Анастасия Королева.

Предпринимательница, у которой за спиной уже был опыт открытия пиццерий «Луковка» в Подмосковье, решила выйти на московский рынок. Однако процесс затянулся на несколько лет: в 2016 году в столице открылись три ресторана с новым названием Scrocchiarella.

На открытие заведения на Покровке потребовалось 36 миллионов рублей, на Никитском бульваре — 17 миллионов. А всего в открытие новых ресторанов было вложено порядка 80 миллионов рублей, поделилась Королева.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» откроет в Москве сеть кафе, ресторанов, фуд-траков и корнер-киосков.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.