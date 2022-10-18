Художник по керамике раскрыла стоимость развития бизнеса

Стоимость развития бизнеса раскрыла в беседе с «Мослентой» художник по керамике и автор проекта Kesler Ceramics & Art, производящего керамическую посуду, Мария Кеслер.

«Довольно многие люди, начиная заниматься керамикой, рано или поздно сталкиваются с вопросом: когда перейти на новый уровень? На самом деле это настоящий квантовый скачок. Чтобы увеличить объем производства, нужно разом вложить очень много денег», — сказала специалист.

Так, для расширения производства, по мнению Марии, потребуется от 700 тысяч до миллиона рублей. Например, аренда была недорогая, но много денег ушло на ремонт — около 400 тысяч рублей. Затем на печь пришлось потратить около 350 тысяч рублей и 150-200 тысяч рублей шли на неминуемые параллельные расходы.

Ранее жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес. Тематические тренинги пройдут до 31 октября.