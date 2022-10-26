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08:33, 26 октября 2022
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Раскрыта стоимость ремонта «однушки» в минималистичном стиле в Москве

Раскрыта стоимость ремонта «однушки» в минималистичном стиле в Москве
Фото: Karl Solano / Unsplash

Стоимость ремонта «однушки» квартиры в минималистичном стиле в Москве раскрыла «Мосленте» актриса Оксана Исаева.

По словам артистки, на ремонт квартиры площадью 42 квадратных метра ушло три месяца и полтора миллиона рублей. «В квартире переделали все и работы шли круглосуточно. Я просто жила ремонтом. Кажется, меня уже узнавали в строительных магазинах и на рынках стройматериалов», — сказала она.

Исаева предпочла в оформлении своей квартиры светлые оттенки, чтобы визуально расширить пространство. Она поклеила белые обои на стены, купила белую мебель и светлый ламинат.

Ранее Ольга Бузова рассказала о ремонте в новой московской квартире.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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