Раскрыта стоимость ремонта «однушки» в минималистичном стиле в Москве

Стоимость ремонта «однушки» квартиры в минималистичном стиле в Москве раскрыла «Мосленте» актриса Оксана Исаева.

По словам артистки, на ремонт квартиры площадью 42 квадратных метра ушло три месяца и полтора миллиона рублей. «В квартире переделали все и работы шли круглосуточно. Я просто жила ремонтом. Кажется, меня уже узнавали в строительных магазинах и на рынках стройматериалов», — сказала она.

Исаева предпочла в оформлении своей квартиры светлые оттенки, чтобы визуально расширить пространство. Она поклеила белые обои на стены, купила белую мебель и светлый ламинат.

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