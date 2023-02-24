Раскрыта причина называть один из российских городов столицей закатов

Причину называть один из российских городов — Нижний Новгород — столицей закатов «Мосленте» раскрыли сами нижегородцы.

«Закаты у нас волшебные! Местные этим фактом гордятся, а для туристов это одна из главных причин посетить город. Не просто так Нижний прозвали в народе столицей закатов», — отметила руководитель в сфере продаж Оксана Золотницына.

Одно из мест, которое она посоветовала для того, чтобы проводить закат — Нижне-Волжская набережная. «Второе лучшее закатное место — набережная Федоровского. Там сделали парк 800-летия города, с лавочками, качелями и детскими площадками. Закаты здесь очень хороши в любое время года, но особенно летом», — отметила собеседница «Мосленты» и добавила, что летом в Нижнем Новгороде даже проводится посвященный закатам фестиваль, с музыкой и фейерверками — «Столица закатов».

Корпоративный тренер Софья Попова посоветовала в летние месяцы попробовать проводить закат с воды — отправиться в нужные часы на теплоходную экскурсию. «Но бронировать билеты надо заранее, за несколько дней. На закатное время спрос особенно большой», — предупредила она.

Ранее о самых мистических местах одного из российских городов стало известно в ходе интервью с калужанкой Светланой Макиевской. По ее словам, наиболее популярными среди туристов и местных жителей являются два здания в городе и памятник молодой девушке на кладбище.