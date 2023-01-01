Стала известна судьба городской субсидии на оплату коммунальных услуг

Судьба городской субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг стала известна «Мосленте». В 2023 году жители столицы по-прежнему смогут ее получить.

Субсидию можно оформить на сайте мэра Москвы, если более десяти процентов дохода семьи тратятся на коммунальные платежи.

«На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 миллиарда рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 миллиарда рублей», — сообщили в мэрии.

Сейчас льготами на коммунальные расходы пользуются около 3,8 миллиона жителей столицы.

Ранее москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков. Они активизируются в периоды длинных выходных и предлагают услуги по замене счетчиков, а также проверке газовых плит.