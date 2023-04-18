Раскрыты подробности о судьбе Ямы в центре Москвы
Архитектор Гринько предложила открыть Яму на Хохловской площади.
Судьбу амфитеатра на столичной Хохловской площади, в народе названного Ямой, раскрыла «Мосленте» архитектор и автор Telegram-канала «Про странствие жизни» Нина Гринько. По ее словам, место, ранее известное своей неоднозначной репутацией, может стать новым пространством для досуга.
«Изначально место отдали под самостоятельную организацию людей, и это было здорово. Но, к сожалению, без знакомства с пространством, без понимания норм и правил, которые давали бы представление о том, что там вообще можно делать, люди превратили это место в алкоточку», — пояснила эксперт.
Гринько напомнила, что в Яме, помимо массового распития алкоголя, устраивали концерты и театральные постановки. Архитектор предложила возродить эту традицию и заново открыть амфитеатр.
Яма прекрасна и достойна лучшей судьбы, большего уважения. Об этом напоминает и оставшаяся часть белой китай-городской стены, когда-то окружавшей город по всему Бульварному кольцу
Нина Гринько
архитектор
Яма на Хохловской площади была открыла несколько лет назад. Позднее место стало популярным среди молодежи и любителей спиртного. В 2020 году в Яме произошел скандально известный случай занятия сексом на глазах у прохожих. Участникам инцидента — 23-летнего мужчину и 19-летнюю женщину назначили арест. В 2021 году Яму обнесли еще одним забором.