Раскрыты подробности о судьбе Ямы в центре Москвы

Судьбу амфитеатра на столичной Хохловской площади, в народе названного Ямой, раскрыла «Мосленте» архитектор и автор Telegram-канала «Про странствие жизни» Нина Гринько. По ее словам, место, ранее известное своей неоднозначной репутацией, может стать новым пространством для досуга.

«Изначально место отдали под самостоятельную организацию людей, и это было здорово. Но, к сожалению, без знакомства с пространством, без понимания норм и правил, которые давали бы представление о том, что там вообще можно делать, люди превратили это место в алкоточку», — пояснила эксперт.

Гринько напомнила, что в Яме, помимо массового распития алкоголя, устраивали концерты и театральные постановки. Архитектор предложила возродить эту традицию и заново открыть амфитеатр.