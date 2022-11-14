Стало известно о самой таинственной крыше в столице

О самой таинственной крыше, на которую можно попасть только с экскурсоводом, «Мосленте» рассказала основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Стало известно, что необычная конструкция смотровой Российской академии наук хранит в себе много тайн.

«На смотровой захватывает дух оттого, что вы находитесь прямо под этой конструкцией — «Золотые мозги», которую мы видим со всех точек города. Очень интересно ее рассматривать, когда она прямо над головой. Вокруг нее столько мифов и легенд! Очень много где в здании и на крыше используется пирамида — там это сложно не заметить», — поделилась собеседница.

По ее словам, сотрудники РАН не раскрывают детали предназначения таких конструкций, а лишь отвечают: «Если вам хочется, чтобы это была мистика, пусть будет мистика». При этом «Золотые мозги» активно функционируют, а внутри здания находится очень сильная система безопасности.

Скрыпкина также отметила, что сейчас само здание РАН начали реставрировать. В плане техники оно изначально было прорывом для своего времени, и у них там до сих пор все системы работают. В здании президиума РАН, в народе известном как «Золотые мозги», до сих пор действует еще советская вентиляция, раздвигающаяся сцена и даже единая система пылеудаления, какая была и в сталинских высотках. Там ее уже нет, а в РАН она все еще функционирует. Она уточнила, что большей частью экскурсия там «теплая» — по зданию, стоит 2500 рублей.

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