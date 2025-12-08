Опубликовано 08 декабря 2025, 04:201 мин.
Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву
Журналист Такер Карлсон назвал свою поездку в Москву великолепной.
Фото: Daniel Cole / Reuters
Американский журналист Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву, а также высказался о посещении России вновь. Его слова приводит ТАСС.
Журналист выразил надежду на то, что ему удастся посетить РФ снова. «Если откровенно, это было великолепно», — заявил Карлсон, комментируя поездку в российскую столицу.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приехавший в Москву для встречи с главой России Владимиром Путиным, подсел на столичные чебуреки. В прошлый визит он ел чебурек La Grande. На этот раз внимание Уиткоффа привлекли посикунчики с крабом. Данное лакомство — уральские родственники чебуреков, но меньшего размера.