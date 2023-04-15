09:17, 15 апреля 2023
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Перечислены главные тату-тренды в Москве
Профессор Гринько рассказал о тренде на «рукава» и открытость.
Фото: Benjamin Lehman / Unsplash
Главные тату-тренды в Москве перечислил «Мосленте» доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько.
«Помимо таких традиционных мест, как предплечье и спина, сейчас есть тренд на работу с "рукавами". Предпочитают забивать именно предплечья, оставляя остальное тело без татуировки», — сказал профессор.
По словам Гринько, также сегодня в тренде открытость. Люди бьют татуировки на участках тела, которые обычно не скрыты под одеждой. Помимо «рукавов», затрагиваются шея и даже лицо.
Ранее в Москве появилась услуга тату для кошек.