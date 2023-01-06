Перечислены главные новогодние традиции дореволюционной столицы

Главные новогодние традиции дореволюционной столицы перечислил в беседе с «Мослентой» историк Олег Фочкин.

«С 1 января, когда напившись и натанцевавшись, все отсыпались и трезвели, начинались официальные визиты, которые были приняты, как сейчас в Китае. Как там отмечается семейный праздник на китайский Новый год, а потом они ходят друг к другу в гости, так и у нас до революции все наносили друг другу визиты. Были они весьма скромные и официальные», — сказал эксперт.

По словам Фочкина, после Нового года москвичи ходили на чаепития к людям, с которыми хотели сохранить контакт, например, начальникам. Другой важной новогодней традицией были рождественские открытки. Традиция обмениваться ими на праздник пришла из Германии, где это было широко развито и принято, отметил историк.

Ранее Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию. Она призналась, что любит встречать Новый год в теплых краях.