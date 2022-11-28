Назван самый динамично развивающийся и футуристичный транспортный хаб столицы

Самый динамично развивающийся и футуристичный транспортный хаб столицы «Мосленте» назвала директора музея Транспорта Москвы Оксаны Бондаренко. По ее словам, это «Москва-Сити».

«Здесь расположены несколько станций метро, станция МЦК, рядом Москва-река, Третье транспортное кольцо, пространство для средств персональной мобильности. Во-вторых, он самый футуристичный с точки зрения внешнего облика», — пояснила Бондаренко.

По прогнозам ученых, через сто лет на этом месте будет действовать энергоэффективные варианты транспорта: рельсовый и магнитный. По таким путям можно гонять грузы и людей без пробок, под управлением искусственного интеллекта, отметила собеседница.

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