Город
10:33, 06 марта 2023
1 мин.

Вместо мечети на Святом озере в Москве построят транспортный узел

Вместо мечети на Святом озере в Москве построят транспортный узел
Фото: РИА Новости

В феврале жители столичного района Косино-Ухтомский подхватили слух, появившийся в социальных сетях: якобы за МКАД на Святом озере начнут строить большую мечеть на 60 тысяч человек. «Мослента» выяснила, что по официальным данным на этом месте в следующем году должен появится транспортно-пересадочный узел.

Уточняется, что представители местной власти не знают о планах строительства мечети. Источник в управе Косино-Ухтомского сообщил изданию: «Никакой официальной документации по строительству объектов на данном земельном участке, у озера Святое, к нам не поступало. В настоящее время получен ордер строительной организации ООО "Монотек строй", которая будет устанавливать там временные ограждения, производить вынос коммуникаций, снос ветхих строений, которые остались от бывшей агрофирмы».

В ООО «Монотек строй» на запрос «Мосленты» не ответили. При этом в открытом доступе есть информация, согласно которой у Святого озера будет строиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Открыть хаб планируют в третьем квартале следующего 2024 года. Тендер был опубликован 29 декабря 2022 года, победитель определился 20 января 2023, им стал ООО «Монотек строй». В документации по объекту, на планах красных линий, межевания и функционально-планировочной организации территории никакой мечети не обозначено.

Ранее сообщалось, что для туристов-мусульман в отелях Москвы подготовят молельные коврики и Коран.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.