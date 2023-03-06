Вместо мечети на Святом озере в Москве построят транспортный узел

В феврале жители столичного района Косино-Ухтомский подхватили слух, появившийся в социальных сетях: якобы за МКАД на Святом озере начнут строить большую мечеть на 60 тысяч человек. «Мослента» выяснила, что по официальным данным на этом месте в следующем году должен появится транспортно-пересадочный узел.

Уточняется, что представители местной власти не знают о планах строительства мечети. Источник в управе Косино-Ухтомского сообщил изданию: «Никакой официальной документации по строительству объектов на данном земельном участке, у озера Святое, к нам не поступало. В настоящее время получен ордер строительной организации ООО "Монотек строй", которая будет устанавливать там временные ограждения, производить вынос коммуникаций, снос ветхих строений, которые остались от бывшей агрофирмы».

В ООО «Монотек строй» на запрос «Мосленты» не ответили. При этом в открытом доступе есть информация, согласно которой у Святого озера будет строиться транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Открыть хаб планируют в третьем квартале следующего 2024 года. Тендер был опубликован 29 декабря 2022 года, победитель определился 20 января 2023, им стал ООО «Монотек строй». В документации по объекту, на планах красных линий, межевания и функционально-планировочной организации территории никакой мечети не обозначено.

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