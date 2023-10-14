Назван главный модный тренд довоенной Москвы

Главные модные тренды довоенной советской Москвы раскрыл в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Он сослался на информацию из книги известного историка моды Александра Васильева «Этюды о моде и стиле».

«В ней он писал, что в 30-е годы ХХ века светской жизни как таковой не было и модники щеголяли обновками в основном в театрах. Мужчины и женщины старались принарядиться, собираясь на праздничные и семейные торжества, дни рождения», — передал историк.

Бурт отметил, что в 1930-е годы в Москве были модными пошитые из однотонного креп-жоржета женские платья. Это тонкая ткань, выполненная из шелка или синтетических волокон. Самыми популярными цветами нарядов стали само, чайная роза, розовый и сиреневый. Платья украшали «вафлями» — сотообразными защипами ткани на плечах и кокетке.

Ранее историк моды Александр Васильев составил топ осенних трендов верхней одежды.