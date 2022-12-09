Раскрыта причина появления троллейбусов в Москве

Причина появления троллейбусов в Москве раскрыл в ходе беседы с «Мослентой» руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрий Дашко.

«Дело в том, что Хрущев видел себя новатором, хотел внедрять новые виды транспорта. Он очень не любил трамвай, и по замыслу Никиты Сергеевича, троллейбус как раз должен был его заменить. Он в целом запустил троллейбусное сообщение в стране, и даже попробовал наладить в СССР выпуск двухэтажных троллейбусов», — сказал специалист.

Плюсом данного вида общественного транспорта была работа на электричестве, а не на бензине, который в СССР долгие годы был дефицитным.. В этой связи троллейбусы стали выгоднее автобусов.

Ранее москвичи вспомнили о существовании двухэтажных троллейбусов в столице. Первая партия такого транспорта начала ездить по столичным дорогам в 1938 году.