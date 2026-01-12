Уехавшую отдыхать Долину выселят из квартиры в Хамовниках с приставами

Народную артистку России Ларису Долину выселят из элитой квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье, с приставами. Об этом сообщает Mash.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко рассказала, что певица не передала им ключи, хотя сроки вышли. Поэтому они написали заявление и передали его судебным приставам.

По информации издания, представитель артистки сообщил, что Долина ехала отдыхать в Абу-Даби до 20 января, все вопросы будут решаться после ее возвращения.

Ранее сообщалось, что 9 января Лурье не получила ключи от жилья от Долиной. Адвокат объяснила, что это произошло из-за того, что сама Долина не явилась на встречу. Вместо певицы на ней присутствовало ее доверенное лицо, которое не обладает полномочиями на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры.