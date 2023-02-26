Подростки из «ЧВК Редан» пожаловались полицейским на угрозы избиения

Участники «ЧВК Редан» пожаловались полицейским на угрозы избиения, рассказывает Baza. Вечером в субботу, 25 февраля, в комнату полиции на станции метро «ЦСКА» пришли два 15-летних подростка.

«Степа и Дима рассказали сотрудникам, что их преследуют несколько парней и очень хотят их побить. Все дело в том, что Степа и Дима состоят в группе "ЧВК Редан"», — говорится в сообщении Baza.

Полицейские отправились в вестибюль станции и задержали там еще троих школьников. Те рассказали, что конфликт действительно был, но бить никто никого не собирался. Полицейские обзвонили родителей всех подростков, попросив их приехать за своими детьми и забрать их домой.

По данным СМИ, «ЧВК Редан» выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Сами участники движения отрицают эту информацию.

«Редановцы» вдохновляются образами героев аниме Hunter x Hunter, носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине. Один из участников группировки в интервью СМИ заявил, что движение защищает неформалов. «Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали», — подчеркнул он.