Раскрыта причина массовой драки подростков в московском ТЦ

Причину массовой драки подростков в московском торговом центре (ТЦ) раскрыл KP.RU участник группировки «ЧВК Редан». Он сообщил, что потасовка произошла из-за того, что до одного члена сообщества «докопались» незнакомцы.

«Говорили, что челку зажигалкой подпалят, ножом обрежут. Мы решили не терпеть», — пояснил собеседник KP.RU.

Молодой человек уточнил, что «ЧВК Редан» — это неформальное объединение, где в основном состоят школьники 14-16 лет. Они любят аниме, в особенности образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter, и ставят одной из своих целей защиту неформалов. Герой интервью подчеркнул, что «ЧВК Редан» — не банда и не субкультура

«Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали. Решили показать, что мы можем за себя постоять», — заявил герой интервью.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. Кроме того, столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде — отличительными атрибутами «ЧВК Редан». По данным СМИ, участники группировки выступают против футбольных фанатов и мигрантов.

Позднее стало известно, что подростковой группировкой «ЧВК Редан» заинтересовалась Лига безопасного интернета. Источник сообщил, что организация отправила запрос в суд о запрете «неонацистского движения "Редан"».