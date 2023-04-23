Врач назвала порядок действий при укусе клеща

Порядок действий при укусе клеща назвала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Клещи кусают безболезненно, часто человек случайно обнаруживает на своем теле присосавшееся членистоногое. Клещи могут подниматься снизу вверх по траве и одежде, но не спрыгивают на человека и животных сверху», — рассказала специалист. Отсутствие боли при укусе объясняется выделением клещом в кровь не только возбудителей инфекции, но и обезболивающих веществ.

Если клещ уже оказался под кожей, его необходимо аккуратно удалить из тела с помощью пинцета или петли, сделанной из нитки. Очень удобно удалять клеща с помощью выкручивателя (отвертки) для клещей. Его можно купить в ветеринарных магазинах. Если клещ живой, то лучше передать его в лабораторию для исследования. Одновременно с этим нужно наблюдать за местом укуса и общим самочувствием. Покраснение, воспаление, а также появление головных болей и повышение температуры требуют обращения к врачу, продолжила Малиновская.

Специалист посоветовала примерно через две недели после укуса сдать анализ на выявление антител к боррелиям или вирусу клещевого энцефалита. При появлении каких-либо симптомов (температуры, головной боли) можно исследовать кровь методом ПЦР на наличие возбудителей клещевых инфекций (боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и клещевого энцефалита).

Ранее три случая инфицирования клеща боррелиями было выявлено в лаборатории Подмосковья.