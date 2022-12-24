Историк рассказал об уловке «чайных» мошенников в дореволюционной Москве

Об уловке «чайных» мошенников в дореволюционной Москве рассказал «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт.

Специалист отметил, что единственным тогда импортером чая был Китай, считавшийся в то время краем света, и чай направлялся в Россию через забайкальскую Кяхту. Но у москвичей напиток был очень популярным, что увеличивало количество появления подделок продукта.

«Кстати, подделок в то время хватало — ловкачи в продажу пускали даже спитой, подкрашенный жженым сахаром чай. Им особенно промышляли в тогдашней московской глуши – в Рогожской заставе», — сказал Бурт.

Ранее доктор Павлова назвала снижающий риск рака напиток. Она порекомендовала употреблять зеленый чай для профилактики рака.