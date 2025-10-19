В центре Москвы ограничат движение на два месяца

С 20 октября до 20 декабря на участке улицы Большая Якиманка одна полоса для движения будет закрыта из-за строительных работ, сообщил столичный Дептранс. Также на этом участке будет временно запрещена парковка.

Кроме того, Дептранс сообщил, что с 20 октября до 26 декабря одна полоса будет недоступна для движения на участке Керченской улицы. Это связано со строительством инженерных сетей. Там также будет временно запрещена парковка.

Одну полосу закроют и на участках Лужнецкой набережной — с 1 ноября до 31 июля 2026 года. Там также строят инженерные сети.

Ранее стало известно, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы изменится. «С 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 [оплата] будет проиндексирована на 3 рубля — до 10 рублей за участок», — сообщили в департаменте. Изменения будут введены с 13 октября.