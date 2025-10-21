В центре Москвы заметили новогоднюю елку

В центре Москвы установили большую искусственную елку к празднованию Нового года. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщают «Известия».

Дерево появилось у главного входа в парк Горького. Как отмечает газета, елка уже собрана, но украшений на ней еще нет, за исключением серебристой звезды на верхушке.

Ранее украшенная мигающей гирляндой елка на балконе жилого дома на северо-западе Москвы попала на видео и развеселила жителей столицы. «Самый стойкий строгинец живет на Строгинском бульваре, 26к2. До Нового года 164 дня. Сосед, верим в тебя!» — подписал ролик автор поста.