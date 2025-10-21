В Германии позавидовали удобной жизни в Москве

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости заявил, что Москва стала удобнее для жизни.

По его словам, в 1990-е годы новые здания в столице России получались «дешевой копией западного стиля». «В последние 12-15 лет качество жилья гораздо лучше, создаются словно небольшие городки внутри Москвы, где все в шаговой доступности», — отметил политик из Германии.

Он обратил внимание, что во всех частях города есть доставка товаров и пункты выдачи, чего раньше не было. «Помню, как открывался первый "Макдоналдс", и сотни человек стояли в очереди туда. Теперь бургеры разных видов можно найти повсюду в городе», — подчеркнул спикер. Он оценил развитие Москвы фразой «многое стало лучше».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что до 2028 года в столице появятся 13 новых станций метро, а также беспилотный поезд на Большой кольцевой линии. В 2026 году город потратит на развитие транспортной системы около 1,3 триллиона рублей, заявил он.