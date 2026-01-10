В Московском регионе выросли полуметровые сугробы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по словам специалиста, до 51 сантиметра высота снежного покрова выросла в Черустях. В Михайловском этот показатель равен 43 сантиметрам, в Серпухове — 40 сантиметрам, Павловском Посаде — 39, Наро-Фоминске — 37, Волоколамске и Подмосковной — 36, а в Клину — 32 сантиметрам.

В столице сугробы достигли 39 сантиметров. Такую высоту снежного покрова зарегистрировали на Балчуге. На опорной метеостанции ВДНХ и в Тушино высота сугробов составляет 37 и 38 сантиметров соответственно.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков.

9 января жители Москвы и Подмосковья массово вышли на улицы с лопатами. Так они решили помочь коммунальным службам региона справиться с последствиями непогоды.