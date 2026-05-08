В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

В Московском зоопарке завязалась неожиданная дружба между белым медведем по кличке Терпей и уткой, которую зоологи прозвали Крякуша. Подробности и видео с животными опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Птица сама залете в вольер к самому крупному сухопутному хищнику на Земле 3 мая. Предполагается, что сделала она это случайно. Однако с тех пор специалисты несколько раз ловили утку неподалеку от медведя и возвращали на пруд. Но она опять возвращалась к «белому великану».

«Удивительно то, что обычно Терпей таких пернатых прогоняет. А с этой они живут душа в душу уже почти неделю! Чудеса, да и только. Интересно, сколько это еще продлится», — прокомментировали в зоопарке.

