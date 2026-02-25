Город
Опубликовано 25 февраля 2026, 22:37
1 мин.

В Москве допустили появление «пьяных» свиристелей

Эксперт Полынова допустила появление «пьяных» свиристелей в Москве.
Фото: Pixabay

Жители Московского региона могут столкнуться с «пьяными» свиристелями в середине марта. Об этом ТАСС заявила доцент Департамента рационального природопользования института экологии РУДН Ольга Полынова.

Она объяснила, что при обильном урожае ягоды могут сохраняться на ветках всю зиму — иногда до марта или даже апреля. Однако к середине марта обычно устанавливается плюсовая температура, и перезимовавшие плоды начинают оттаивать и бродить.

По ее словам, птицы, наевшись такой «забродившей» рябины или боярышника, теряют координацию, падают на землю и выглядят так, будто опьянели.

Ранее в Москве обеспокоились проблемой толстых воробьев — ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова заявила РИА Новости, что птицы в городе привыкли питаться рядом с точками быстрого питания, что приводит к ожирению.