В Москве и Подмосковье выпал первый снег
В Москве и Подмосковье в ночь с 14 на 15 ноября выпал первый снег. Жители региона активно публикуют кадры со снегопадом в соцсетях, пишет Telegram-канал Mash.
На фото и видео можно заметить, как снег, падая на тротуары и машины, мгновенно начинает таять.
Столица встретила снежную погоду одновременно с дождем и сильным ветром. Синоптики предупредили, что такая переменчивая погода сохранится несколько дней.
Ранее власти Москвы в условиях снегопада и гололедицы призвали автомобилистов не садиться за руль, если у машины нет зимней резины.
В свою очередь, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о выпадении первого снега. По словам синоптика, ночные ливни ранним утром 15 ноября перейдут в заряды мокрого снега и снега. Московскую землю припорошит снежным покровом до 3−4 сантиметров.