В Москве и Подмосковье выпал первый снег

В Москве и Подмосковье в ночь с 14 на 15 ноября выпал первый снег. Жители региона активно публикуют кадры со снегопадом в соцсетях, пишет Telegram-канал Mash.

На фото и видео можно заметить, как снег, падая на тротуары и машины, мгновенно начинает таять.

Столица встретила снежную погоду одновременно с дождем и сильным ветром. Синоптики предупредили, что такая переменчивая погода сохранится несколько дней.