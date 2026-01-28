В Москве изменили уровень введенной из-за снегопада погодной опасности

В Гидрометцентре России 28 января сообщили ТАСС об изменении уровня погодной опасности на территории Москвы.

Ранее из-за снегопада в столице был введен оранжевый уровень, который предупреждал о погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Источник агентства уточнил, что теперь до 09:00 четверга, 29 января, в городе будет действовать желтый погодный уровень, связанный с продолжающимся снегопадом, местами сильным и гололедицей на дорогах. Этот уровень символизирует потенциально опасные метеоусловия. В Московской области продолжает действовать желтый уровень.

Сильный снегопад начался в столичном регионе вечером 26 января. Метеоролог Евгений Тишковец утром в среду сообщил, что в Москве за сутки выпало 20 процентов месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50 процентов. Его коллега Михаил Леус проинформировал, что впервые с начала холодного сезона высота снежного покрова в городе достигла 52 сантиметров.

