В Москве на 5 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра будет действовать в Москве 5 мая. Об этом Гидрометцентр сообщил в понедельник.

«Период предупреждения с 9:00 до 21:00 5 мая — в отдельных районах Москвы ожидаются гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. До этого синоптик Михаил Леус объявил, что 4 мая стало самым теплым днем в столице с начала года.

Читайте также:

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

Синоптик «обрадовал» москвичей прогнозом погоды на 9 мая

В Гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в Москве