04 мая 2026, 22:08
В Москве на 5 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра
В Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.
Фото: Roman Denisov / Global Look Press
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра будет действовать в Москве 5 мая. Об этом Гидрометцентр сообщил в понедельник.
«Период предупреждения с 9:00 до 21:00 5 мая — в отдельных районах Москвы ожидаются гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. До этого синоптик Михаил Леус объявил, что 4 мая стало самым теплым днем в столице с начала года.
