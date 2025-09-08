В Москве началась вакцинация от гриппа

В понедельник, 8 сентября, в Москве началась вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно в удобное время в мобильных пунктах у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), во всех городских поликлиниках и их филиалах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация остается самым эффективным способом обезопасить себя от гриппа и его осложнений, отметила Ракова.

По словам главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, в столице применяются только инактивированные вакцины — в них нет живого вируса, и они не могут вызвать заболевание. Ежегодно их разрабатывают специально против тех штаммов, которые будут наиболее распространены в текущем сезоне, уточнила она.

Отмечается, что со среды, 10 сентября, начнется вакцинация в детских садах и школах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва подготовилась к отопительному сезону. Городские службы подготовили 74 тысячи зданий с мая по август.