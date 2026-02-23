В Москве подвели итоги фестиваля в честь масленицы

В Москве завершился фестиваль «Масленица», который проходил с 13 по 22 февраля примерно на 30 площадках. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«На протяжении 10 дней горожане участвовали в народных гуляньях, спортивных мероприятиях и ремесленных мастер-классах, а также лакомились блинами, приготовленными по рецептам со всей России», — говорится в сообщении.

Мастера изготовили более 300 уникальных кукольных фигурок из хлопка, льна, сена и соломы.

Спортивный блок включал соревнования «Самый сильный житель района» на 27 площадках, где участники вели борьбу в различных дисциплинах, ставя рекорды: 48 жимов полена, 39 отжиманий от тюка сена, 27 приседаний с коромыслом.

Творческая часть предложила 1,5 тысячи мастер‑классов по народным промыслам и традициям. Посетители могли попробовать более 50 видов блинов, участвовать в кулинарных мастер‑классах и наблюдать за поединками поваров.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Устинова рассказала, что самыми вредными начинками для блинов являются шоколад, сгущенка и варенье. По ее словам, в такой начинке содержится много жиров и углеводов. Специалист посоветовала готовить блины с начинкой, в которой много белка — из мяса, капусты, яиц, на основе птицы или сыра.