В Москве продлят работу общественного транспорта

Работу московского транспорта продлят в День города с 13 по 14 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Так, в метро и МЦК можно будет зайти до 02:00. Кроме того, до указанного времени будут курсировать 17 трамвайных маршрутов в разных районах города.

18 регулярных ночных маршрутов начнут работу в стандартном режиме.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в честь праздника уже украшены метро и наземный транспорт. На фасадах 6 станций подземки разместили неоновые подсветки с надписью «Москва 878», а на 9 — установили инсталляции «Два сердца столицы». 30 электробусов украсили цифрой 878, а на 50 остановочных павильонах разместили праздничные плакаты.

